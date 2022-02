Gijzelnemer Apple Store is 27-jarige Amsterdammer, eiste 200 miljoen aan cryptovaluta

De gijzelnemer vroeg de politie rond 22.30 uur om water. Dat werd door middel van een robot gebracht. Op dat moment zette de gijzelaar die met een vuurwapen werd bedreigd het op een lopen, waarop de gijzelnemer hem achterna ging. De verdachte werd, eenmaal buiten, hard aangereden door een politieauto. Hij is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht en was op dat moment aanspreekbaar. Het is niet duidelijk hoe hij er momenteel aan toe is.



De gijzeling volgde op een vermoedelijke gewapende overval door een man met bivakmuts. Een ooggetuige meldde aan Het Parool dat rond 17.30 uur een man de Apple Store uit liep. Toen die de politie zag, pakte hij een persoon onder zijn arm en hield diegene een pistool tegen het hoofd. Vervolgens is de persoon gegijzeld. Op sociale media werden beelden gedeeld van een man in camouflagekleding met een vuurwapen die een andere man vasthoudt en onder schot houdt.



Meerdere mensen meldden aan de Amsterdamse zender AT5 schoten te hebben gehoord. ,,Ik moest rennen voor mijn leven”, zei een van hen tegen de zender. ,,Ik stond op het zebrapad tegenover de Apple Store. Daar liep een medewerker in paniek naar buiten met een portofoon ‘overval’ roepend. Op dat moment viel het kwartje nog niet en wilde ik het zebrapad oversteken tegenover de ingang van de Apple Store. Maar toen hoorde ik pistoolschoten binnen.”



Bezoekers van cafés rond het Leidseplein moesten binnen blijven, schrijft Het Parool. Ook bezoekers van De Balie, vlak naast de Apple Store, mochten het pand op instructie van de politie niet verlaten, omdat er sprake was van schietgevaar, vertelde floormanager Dylan aan de krant. ,,We zijn naar een ruimte achterin gegaan, weg van de ramen.” Rond 18.30 is de groep (‘zo’n zeventig man’ volgens Dylan) geëvacueerd door de politie ,,Opeens stond er een schreeuwende agent voor het raam, via het Max Euweplein zijn we naar het Museumplein gebracht. Het lijkt net een videogame met alle gewapende agenten buiten”, vertelt een van de bezoekers aan Het Parool.



Het avondprogramma in De Balie, waar volgens programmamaker Tim Wagemakers zo’n 150 mensen op af zouden komen, werd gecanceld. Een voorstelling die gepland stond in het nabijgelegen theater DeLaMar werd eveneens geannuleerd. Ook het Internationaal Theater Amsterdam, in de Stadsschouwburg, hield de deuren gesloten.