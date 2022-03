Gilles vertrok (met 99 anderen) naar onbewoond eiland: ‘Thuis eerst afgekickt van lippenbalsem’

Million Dollar Island, gepresenteerd door oud-judoka Dennis van der Geest, is vanaf 6 maart iedere zondag om 21.30 uur te zien bij SBS6. Kort na de uitzending is het ook te bekijken op Amazon Prime Video waar ook de napraatshow Million Dollar More met Giel de Winter te zien is.



Volgens Talpa en producent Monday Media is het survival realityprogramma een groot sociaal experiment. Honderd wildvreemden proberen twee maanden met elkaar te overleven op een onbewoond eiland op de Filipijnen.



Elke deelnemer begint met een polsbandje dat 10.000 euro waard is en met het spelen van spellen kunnen de eilandbewoners polsbandjes winnen en verliezen. Ook kunnen ze polsbandjes krijgen als iemand opgeeft. In totaal is er 1 miljoen euro aan prijzengeld dat gewonnen wordt door de eilandbewoners die het tot het einde volhouden.