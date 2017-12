Glad op de weg: ijzel en vanmiddag sneeuw verwacht

De waarschuwing houdt tot halverwege de ochtend stand. De ANWB meldt dat het vanmorgen glad is op lokale wegen in heel het land, met uitzondering van het westen.

Sneeuw

Volgens Weerplaza is er vanmiddag kans op sneeuw. ,,Er valt regen, overgaand in natte sneeuw of sneeuw. In de namiddag en avond kan het enige tijd wit worden in het oosten en noordoosten.'' De temperatuur ligt vandaag niet veel hoger dan nul graden.