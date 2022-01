Glenn is forensisch arts: ‘Soms is het verdriet dat ik te zien krijg zo groot, dat het ook mij aangrijpt’

Update Stormscha­de in Groningen en Friesland: N370 afgezet wegens losse panelen pand Gasunie

Het KNMI gaf voor afgelopen middag code geel af voor het noorden van Nederland. Dit vanwege zware windstoten. Bij de veiligheidsregio’s in Groningen en Friesland komen veel meldingen binnen over stormschade. Rond 21.30 uur is de waarschuwing ingetrokken.

29 januari