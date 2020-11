Goed nieuws: antistoffen tegen corona worden juist sterker na besmetting

Bij ruim 90 procent van de mensen bij wie antistoffen zijn gevonden tegen het coronavirus, zijn ruim zes maanden later nog steeds antistoffen te vinden in hun bloed. Die antistoffen zijn ook nog eens sterker geworden.

Dat blijkt uit de zogeheten Pienter Coronastudie van het RIVM, het Rijksinstituut van Volksgezondheid en Milieu. Hiervoor werden bloedmonsters van ruim 6500 mensen onderzocht. Bij ruim 90 procent van de mensen bij wie antistoffen tegen SARS-CoV-2 (coronavirus) in het bloed zijn gevonden, zijn ruim 6 maanden later nog steeds antistoffen in het bloed aanwezig.

Bloedbank Sanquin meldde eerder dat de hoeveelheid antistoffen in het bloed van met het coronavirus besmette mensen juist leek af te nemen. De meetgegevens van het RIVM leveren dus een ander, aanzienlijk positiever beeld op. Het verschil zit in het type antistof dat wordt gemeten, verklaart onderzoekster Fiona van der Klis van het RIVM. ,,We zien dat de antistof IgG juist sterker wordt. Dit is uiteindelijk het belangrijkste type antistof, want deze zorgt voor bescherming op de lange termijn. Deze stoffen binden zich in de loop van de tijd steeds beter aan het virus en daarom zijn minder antistoffen nodig om hetzelfde werk te doen.’’

Eerste verdedigingslinie

Een ander type antistof (IgA) nam in de loop van de tijd af, zoals ook bloedbank Sanquin eerder concludeerde. Het gaat om een antistof die de eerste verdedigingslinie van het lichaam tegen corona vormt, verklaart Van der Klis. ,,Als eerste respons maakt het lichaam deze stof snel aan. Dat geeft het lichaam de tijd om meer maatwerk te regelen. Dan komt IgG op, dat voor de bescherming op lange termijn zorgt, en verdwijnt het andere stofje (IgA).’’

Door het meten van antistoffen in het bloed onderzoekt het RIVM hoeveel mensen uit de bevolking in aanraking zijn geweest met het virus, want de meeste mensen die met het virus te maken krijgen, maken antistoffen aan. Het onderzoek wordt gedaan bij mensen van verschillende leeftijden en in verschillende gemeenten, verspreid over Nederland.

De eerste ronde van de studie was in april en mei, toen er ruim 3200 bloedmonsters werden onderzocht. In de tweede ronde, in juni en juli waren dat ruim 7300 monsters. Tijdens de eerste onderzoeksronde bleek dat ongeveer 3 procent antistoffen had aangemaakt tegen corona. In de tweede ronde steeg dit naar 4,5 procent. De bloedmetingen dateren van eind september en begin oktober. De besmettingen van de tweede coronagolf in het najaar zijn dus nog niet in de cijfers te zijn. Het percentage van de bevolking met antistoffen zal dus inmiddels alweer een stukje hoger liggen, verwacht het RIVM.

Jongvolwassenen, tussen de 20 en 35 jaar, hadden verreweg het vaakst antistoffen: in het voorjaar zo’n 4 tot 5 procent in die leeftijdscategorie, in de zomer steeg dit percentage tot ongeveer 10 procent .

Tussen mannen en vrouwen en mensen van verschillende etnische komaf zijn in de cijfers tot begin oktober geen verschillen te zien.

Kinderen

Kinderen onder de 15 zijn de groep met verreweg de minste antistoffen in het bloed. Dat is opvallend, omdat besmettingen op scholen veel vragen oproepen over de rol van kinderen bij de verspreiding van het virus. ,,Vergeleken met jongvolwassenen hebben kinderen nauwelijks antistoffen in hun bloed’’, zegt Van der Klis. ,,We weten dat ze wel besmet kunnen raken. Het kan zijn dat kinderen een veel actiever immuunsysteem hebben, dat snel en adequaat op het virus reageert. Maar hoe dat precies werkt, weten we niet.’’

Het immuunsysteem is een wonderlijk en complex mechanisme, verklaart de RIVM-onderzoekster. ,,In ons onderzoek hebben we alleen gekeken naar antistoffen die geproduceerd worden door een bepaald type immuuncellen. Die werken samen met andere typen immuuncellen, T-cellen, om het lichaam te verdedigen. Het immuunsysteem is een complexe puzzel waarvan we nu weer een stukje hebben gevonden.’’

Vaccin

Een puzzelstukje dat hoop biedt, bevestigt ze. ,,Het feit dat de langetermijn-antistoffen toenemen en in de loop van zes maanden beter van kwaliteit worden, is echt positief nieuws.’’

Of dat ook betekent dat de vaccins die in aantocht zijn langer zullen werken? Dat durft de onderzoeksleider niet te zeggen. ,,Bij vaccins zijn iets andere processen in het lichaam betrokken dan bij natuurlijke infecties. Maar het zou mij verbazen als deze vaccins maar heel kort werkzaam zijn. De geluiden zijn echt gunstig.’’

Bloedbank

Een maand geleden meldde bloedbank Sanquin al dat naar schatting 6,2 procent van de Nederlanders antistoffen ontwikkelt tegen het coronavirus. Dat was een lichte stijging ten opzichte van mei, toen het nog op 5,4 procent stond. Bij 18- tot 40-jarigen uit grote steden was eind oktober naar schatting 11 procent immuun voor het coronavirus.

Uit de gegevens van bloeddonoren bleek toen ook dat de verschillen binnen Nederland kleiner worden. Waar eerst in Noord-Nederland mensen amper immuniteit hadden opgebouwd was dat percentage eind oktober gestegen tot 3,9 procent. In Noord-Brabant en Limburg zakte het percentage met antistoffen juist, van zo'n 10 procent naar 8,5 procent.

