Goedkope topmascara vliegt dankzij hippe bloggers de winkel uit

Meerdere scholen ontruimd na reeks bommeldingen

15:45 Verschillende scholen zijn vanmiddag ontruimd na bommeldingen. Het ging om internationale scholen in Den Haag, Eindhoven, Maastricht en Haren. Ook op de Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht was het raak. Het is niet bekend of er een verband is tussen de meldingen.