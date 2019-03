Gökmen Tanis (37) stond eerder terecht voor verkrachting

videoDe politie is op zoek naar de 37-jarige Gökmen Tanis in verband met de schietpartij vanmorgen in een tram in Utrecht. Van hem is via Twitter een foto verspreid. De politie verzoekt iedereen om de man niet zelf te benaderen, maar direct de opsporingstiplijn te bellen (0800-6070).

Tanis is geboren in Turkije. Over zijn achtergrond is nog weinig bekend. Wel moest hij zich op 4 maart voor de rechter in Utrecht verantwoorden in verband met een verkrachtingszaak. Hij zou zijn slachtoffer meermalen hebben verkracht. Ook zou hij hebben gedreigd haar huis in de brand te steken en zou hij haar in haar gezicht hebben geslagen.

Bij de schietpartij in een tram bij het 24 Oktoberplein in Utrecht zijn vanmorgen drie doden en negen gewonden gevallen. Drie van van de negen gewonden zijn er ernstig aan toe. Dat heeft burgemeester Jan van Zanen bekendgemaakt. ,,We gaan uit van een terroristisch motief”, aldus van Zanen. Er is een grote politiemacht op de been.



Meerdere daders zijn volgens Van Zanen niet uit te sluiten. ,,Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden van de slachtoffers en de mensen die er getuige van zijn geweest’', zei de burgemeester. ,,Echt vreselijk.’’

Volgens een ooggetuige richtte de dader zich op één persoon. ,,Hij mikte op die mensen die die vrouw probeerde te helpen", aldus de 21-jarige Niels die in de tram zat waar Tanis begon te schieten.

Op meerdere plaatsen in het land worden plekken extra bewaakt of gesloten. Het dreigingsniveau voor de provincie Utrecht is verhoogd naar niveau 5. Dat is het hoogste niveau.

Rutte: Nederland opgeschrikt door aanslag

Nederland is opgeschrikt door een aanslag met ,,gewonden en mogelijk doden”. Dat zei premier Mark Rutte maandag. Een terroristisch motief wordt volgens hem ,,niet uitgesloten".



Rutte voegde er aan toe: ,,Een daad van terreur is een aanval op onze beschaving, op onze tolerante en open samenleving. Mocht dit blijven, dan past maar één antwoord. En dat luidt: onze rechtsstaat en onze democratie zijn sterker dan fanatisme en geweld. We zullen niet wijken voor onverdraagzaamheid. Nooit.’’