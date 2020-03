Gökmen Tanis bespuugt eigen advocaat, schreeuwend afgevoerd uit rechtbank

Live twitterDe tramschutter heeft zijn eigen advocaat bespuugd en is schreeuwend afgevoerd uit de rechtszaal. Dat gebeurde nadat de advocaat van Gökmen Tanis zei dat gezien de intelligentie van zijn cliënt het nodig is de resultaten van het psychiatrische rapport iets rustiger te bespreken. Inmiddels zit de verdachte na een korte onderbreking weer in de zaal, iets verder van zijn advocaat. Eerder vandaag hoorde de verdachte de rechter stilzwijgend aan, met een glimlach op zijn gezicht. Op vragen van de rechter stak hij zijn middelvinger op. Ook kwam hij schreeuwend terug de zaal in na de pauze en keek daarbij de nabestaanden lachend aan. Verslaggevers Yelle Tieleman en Peter Koop doen live verslag vanuit de rechtbank in Utrecht.

De verdachte kwam vanochtend met zes politiemensen om hem heen de zaal in. Zijn armen zitten in een soort knevel, waardoor hij die niet kan bewegen. Tanis draagt vandaag een donkerblauw overhemd, een donkere joggingsbroek en witte gympen. Na binnenkomst begon de verdachte te gapen. Op de vraag van de rechtbankvoorzitter of dat van de spanning kwam, gaf Tanis geen antwoord. Daarna temperde de voorzitter ook meteen de verwachtingen voor wat betreft antwoorden op vragen die de nabestaanden hebben. ,,Iets zegt me dat meneer T. daar niet aan zal mee werken”, zegt hij.

Gökmen Tanis heeft tot nu toe nog niets gezegd in de rechtbank tijdens de zitting. Wel schreeuwde hij ,,vieze ketters”, toen hij de zaal na een pauze weer binnenkwam. Om vragen van de rechter lacht hij. Verslaggever Yelle Tieleman omschrijft de verdachte als onverschillig. De rechter stelt na verklaringen van familieleden en anderen vragen aan de verdachte. Gökmen Tanis geeft daar geen antwoord op maar steekt zijn middelvinger op naar de rechter.

De officier van justitie somt op waarvoor Tanis terechtstaat: vier moorden met terroristisch oogmerk, twee pogingen tot moord met terroristisch oogmerk, en een groot aantal bedreigingen met een terroristisch misdrijf binnen en buiten de tram. Daarnaast staat hij ook terecht voor de mishandeling van een PI-medewerker.

Heftige reconstructie

Er is een zeer heftige reconstructievideo getoond. Daarop is te zien hoe een soort ‘oranje-robot’, die de verdachte voor moet stellen, de mensen in de tram beschiet. Te zien is hoe een ruit wordt ingetrapt en mensen uit de tram vluchten. Ook is te zien hoe Tanis enkele keren heen en weer loopt in de tram, een aantal keren zijn vuurwapen herlaadt en dan opnieuw het vuur opent. Tijdens het afspelen van de animatie was het in de zittingszalen muisstil.

De rechter leest verklaringen van slachtoffers voor. Hij beschrijft de paniek en de wanhoop van de trampassagiers als Tanis het vuur opent. Hij leest voor hoe de dader Roos doodschoot. Zij was op dat moment telefonisch in gesprek met haar werkgever. ,,What the fuck, ik word gestoken”, riep Roos nog. Daarna werd de verbinding verbroken. Sommige getuigen vertellen dat Tanis zijn slachtoffers bewust uitkoos, en dus ook bewust mensen niet beschoot. Tanis zelf zit tijdens voorlezen van de getuigenverklaringen relatief rustig op zijn stoel. Hij kijkt zo nu en dan om zich heen de zaal in.

Er is ook een reconstructie wat er buiten de tram heeft plaatsgevonden. Tanis heeft ook daar op omstanders geschoten. Een getuige verklaart dat Tanis ‘iene miene mutte’ speelt met twee automobilisten en doodt Willem Hoveling. Daarna gaat hij er in de rode Clio vandoor. ,,Het leek wel een computerspel. Het was net alsof hij iemand aan het uitzoeken was. Iedereen rende weg, maar hij bleef heel kalm”, aldus een andere getuige.

Uitstel

Slachtoffer Mustafa Ercan en zijn juridisch adviseur Karim Aachboun willen dat de zaak uitgesteld zou worden. Mustafa wil dat Tanis in zijn geval wordt vervolgd voor poging moord, en niet voor bedreiging. Het OM acht deze zaak kansloos. De rechter vraagt aan Tanis of hij zelf vindt dat de zaak moet worden uitgesteld. De verdachte reageert niet op de vraag en kijkt de rechtbankvoorzitter slechts lachend aan. Het verzoek is door de rechtbank afwezen.