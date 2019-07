Gökmen Tanis is het archetype van de slampamper die niets van zijn leven wilde maken

In de wetenschap is aangetoond dat veel terroristen, verspreid over de hele wereld, in werkelijkheid niets meer zijn dan mislukkelingen, die hun eigen junkgedrag, gokverslaving of criminele activiteiten willen witwassen door uit het niets het geloof te omarmen.



Gökmen Tanis, de lowlife die in Utrecht een bloedblad heeft aangericht, is het archetype van de slampamper die niets van zijn leven wilde maken, ondanks alle kansen die hij in dit land kreeg, en daarom maar zijn heil zocht in een opperwezen – in de hoop dat Hij zou vergeven.



Tijdens de eerste pro-formazitting liet de Turkse-Nederlander weten dat hij geen democraat is en dat hij onze democratie niet accepteert.