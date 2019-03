Gökmen Tanis werd 1 maart vrijgelaten als hij zou meewerken aan psychisch onderzoek

Het is onduidelijk of het onderzoek naar Tanis al was begonnen. Het dubbele persoonlijkheidsonderzoek houdt in dat Tanis onderzocht ging worden door twee deskundigen, onafhankelijk van elkaar. De maatregel is een van de voorwaarden voor schorsing van zijn voorlopige hechtenis, waardoor hij op 1 maart weer op vrije voeten was. Hij zat sinds de verkrachting al vaker in voorlopige hechtenis.



Ook moest Tanis zich houden aan de regels van de reclassering, ook als dat zou inhouden dat hij zich van tijd tot tijd moest melden. Daarnaast moest hij meewerken aan het opstellen van een reclasseringsrapport.