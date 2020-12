Gommers en Kuipers leggen bom onder kabinetsbeleid: ‘Maandag personeel ziekenhuizen vaccineren’

UpdateEssentieel personeel in de ziekenhuizen moet snel gevaccineerd worden, zeggen Ernst Kuipers en Diederik Gommers in Nieuwsuur . Gommers roept op om aanstaande maandag al in ziekenhuizen te beginnen met vaccineren. ,,Ik ben dan vrij”, zegt hij doelend op zijn beschikbaarheid om dan de vaccins te zetten.

Het tweetal sprak op televisie over de nijpende situatie in de Nederlandse ziekenhuizen, waar meer en meer planbare zorg wordt uitgesteld. Tientallen ziekenhuizen moeten patiënten die wachten op een kankerbehandeling of hartoperatie afbellen. Landelijk is de operatiecapaciteit gehalveerd om verpleegkundigen vrij te maken voor behandeling van coronapatiënten. Acute zorg wordt wel aan iedereen die het nodig heeft verleend.

Lees ook Gommers: Ziekenhuisarts moet eind januari mogelijk beslissen over leven en dood

,,Het is echt cruciaal dat personeel beschikbaar blijft voor het leveren van zorg’’, zegt Kuipers vanavond. ,,Zeker het personeel dat het meest nodig is. Denk aan huisartsen, ambulancepersoneel en personeel in ziekenhuizen op de spoedeisende hulp, op de intensive care en de covid-afdeling.’’

,,Dat betekent gewoon aanstaande maandag beginnen met vaccineren”, doet Gommers er een schepje bovenop. ,,Wij ziekenhuizen hebben de mogelijkheid die vaccins goed te bewaren en goed uit te delen. Dus ik doe een oproep om die vaccins snel naar de ziekenhuizen te sturen, zodat die ziekenhuizen dat goed kunnen doen.’’ Kuipers: ,,Wij kunnen dat gewoon doen. We zijn er klaar voor.”

Bom

Met hun dringende oproep gooien Kuipers en Gommers - twee van de bekende gezichten in de strijd tegen het coronavirus - een bom onder het kabinetsbeleid. Minister Hugo de Jonge wil beginnen met het vaccineren van het personeel van verzorgingshuizen en andere zorginstellingen. De GGD’s starten daar vrijdag 8 januari mee.

Voor het ziekenhuispersoneel is nog niet bekend wanneer zij een coronavaccin kunnen krijgen. De situatie in de ziekenhuizen loopt echter zodanig uit de hand, dat vaccineren volgens Kuipers en Gommers broodnodig is. Daarmee zetten zij De Jonge stevig onder druk. Nederland begint sowieso al als laatste EU-land met het vaccineren van de bevolking. Alle andere lidstaten zijn al begonnen.

Eerder vandaag sprak Gommers tegenover BNR al over een nachtmerriescenario dat zich eind januari al kan voltrekken in de ziekenhuizen. Dan is er mogelijk sprake van ‘code zwart’, waarbij artsen moeten kiezen welke patiënten nog behandeld kunnen worden en wie moet worden geweigerd.

Lees door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Enorme druk’

De situatie in de ziekenhuizen is zo ernstig dat minister Tamara van Ark (Medische Zorg) Nederlanders vandaag zelfs opriep om morgenavond niet naar buiten te gaan. ,,Ga op oudejaarsavond met z’n tweeën op de bank zitten. Doe een spelletje, maar ga niet naar buiten.”

Ook premier Rutte noemde de druk op de ziekenhuizen ‘enorm’. ,,Als je je niet aan de regels houdt, wordt dat alleen maar meer. Het is prachtig dat we dit jaar voor de zorg hebben staan applaudisseren. Maar als je nu echt wil helpen, houd je je aan alle voorschriften en steek je geen vuurwerk af.” Het kabinet hoopt met een betere spreiding van patiënten over het land de coronapiek te kunnen opvangen. Zo moet ‘code zwart’, waarbij ic-artsen patiënten moeten weigeren, worden voorkomen.

Eerder

Minister De Jonge kondigde vandaag al wel aan dat onderzocht wordt of ziekenhuispersoneel eerder een vaccin kan krijgen. Hij beloofde daar begin volgende week meer over te kunnen vertellen. Dat geldt ook voor het vaccineren van thuiswonende ouderen.

Tot nu toe is er één vaccin goedgekeurd door de Europese geneesmiddelenautoriteit EMA, dat van Pfizer-BioNTech. Nederland heeft daar inmiddels de eerste 174.525 doses van ontvangen. In januari krijgt ons land naar verwachting 659.100 doses. In totaal kan Nederland voor het einde van het eerste kwartaal ruim 2,5 miljoen doses verwachten. Van het vaccin zijn twee prikken per persoon nodig.

Op 6 januari wordt het tweede coronavaccin waarschijnlijk goedgekeurd, dat van Moderna. De kleine 400.000 doses die Nederland daarvan in het eerste kwartaal krijgt, gaan allemaal naar bewoners van verzorgingshuizen en andere zorginstellingen.

Bekijk hieronder onze video’s over de ontwikkelingen rondom een coronavaccin: