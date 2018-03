'Gouden' ANWB-lid wacht uren in extreme kou op wegenwacht

Urenlang een snijdende wind in je gezicht, met auto’s die je in volle vaart voorbijrazen en een alarmcentrale die onbereikbaar is. Audrey Verhagen (45) uit Den Bosch trotseerde vandaag noodgedwongen de extreme kou, toen ze op de A59 niet meer verder kon met haar auto. Ze is na twintig jaar helemaal klaar met de ANWB, waar ze een gouden lidmaatschapspas van heeft. ,,Ze zijn totaal niet voorbereid op deze weersomstandigheden.''

Nu de thermometer de nul niet meer aantikt, loopt het aantal pechgevallen op de weg in hoog tempo op. Vooral vanochtend was het stervensdruk bij de ANWB Alarmcentrale en de Wegenwacht. ,,Ondanks de extra bezetting aan de telefoon en op de weg, lopen de wachttijden op. U moet dus langer wachten dan u van ons gewend bent'', meldde een woordvoerder op sociale media.

Verontwaardigd

Dat laatste heeft Audrey aan den lijve ondervonden. Bibberend van de kou stond ze langs de snelweg, met een telefoon in haar handen. Ze had grote moeite om iemand van de ANWB te pakken te krijgen. ,,Ik stond ruim een halfuur in de wacht, toen opeens de hoorn erop werd geflikkerd!'', vertelt ze verontwaardigd.



Toen ze het opnieuw probeerde, kreeg Audrey een bandje te horen met als boodschap dat ze later terug moest bellen. Er was sprake van topdrukte bij de alarmcentrale. Ondertussen kampte Audrey met een dilemma: buiten in de kou blijven wachten, of terug naar de auto. ,,Maar dat laatste durfde ik met al die voorbijrazende auto’s niet aan...''



Tekst gaat verder onder deze tweet

ANWB-app

Tegenwoordig kun je via de app van de ANWB ook pechmeldingen doorgeven. ,,Ik besloot dat maar te doen, want via de telefoon kwam ik geen steek verder. En wat denk je? De app adviseert mij om met de ANWB te bellen! Hoezo van het kastje naar de muur?''



Na een derde poging geeft Audrey het op. Op aanraden van iemand op Twitter belt ze het alarmnummer en waarschuwt ze de politie. ,,Ik kon bijna niet meer praten en begon erg duizelig te worden. Mijn auto stond bovendien op een gevaarlijke plek. Tien minuten na het telefoontje met de politie stond er al een takelwagen klaar. Zo kan het dus ook.''



Tekst gaat verder onder deze tweet

Motorproblemen

Ondertussen staat de auto van Audrey in een garage. Vermoedelijk heeft de motor het door de kou begeven. Uit goede wil probeert ze haar melding bij de ANWB nog te annuleren, maar opnieuw kreeg ze helemaal niemand te pakken.

,,Ik snap dat het met deze weersomstandigheden druk is, maar ik vind het onbegrijpelijk dat ze hier klaarblijkelijk niet op zijn voorbereid. Je kunt mensen niet zo lang in de kou buiten laten staan. Dat kan gewoon niet. Voor mij geen ANWB meer, ik bewaar het geld wel voor een takelwagen.''

Duizenden pechmeldingen