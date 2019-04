Goudvis als aas komt paashengelaar op vette prent te staan

Opnieuw warmtere­cord: vandaag wel 27 graden!

11:18 Het lentefeest kon de afgelopen dagen niet op: in heel Nederland was het bijzonder zonnig en warm. We mogen in onze handen knijpen, want ook vandaag hebben de weergoden een stralende dag voor ons in petto. Het wordt namelijk zomers warm. ,,Het kwik kan oplopen tot wel 27 graden, waarmee zeer waarschijnlijk weerrecords gaan sneuvelen’’, voorspelt weerman Wilfred Janssen.