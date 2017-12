Goudvis in te kleine kom verhuist onder dwang van politie

,,We moesten er ook wel om lachen, maar bijzonder blijft het natuurlijk wel. Ik heb de goudvis thuis even in een vissenkom gestopt, maar die was nog veel kleiner. In de huidige kom kan hij in elk geval flink omhoog en omlaag zwemmen", aldus Nicole. Opnieuw begint ze te lachen. ,,Ik kan er nog steeds niet met mijn hoofd bij, ook dat agenten hiervoor op pad worden gestuurd."



Emil Baveld, chef van het politieteam Noordoost-Twente, snapt dat de eigenaars van de viswinkel zijn geschrokken. ,,Feit is wel dat wij als politie serieus met dit soort meldingen moeten omgaan, daar valt dus ook dier en welzijn onder", aldus Baveld. ,,Een vis moet voldoende bewegingsruimte hebben en dat hebben we de mensen uitgelegd."