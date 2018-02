Grafsteen bij grofvuil in centrum van Amsterdam

Eis: 14 jaar cel en tbs voor fataal schietincident Amsterdam

18:42 Tegen de 34-jarige Glotwich S. is veertien jaar cel geëist voor het doodschieten van de toevallige passant Naoufal Mohammadi (18) in Amsterdam-West. Ook eiste de officier van justitie tbs tegen de verdachte, die vandaag terecht stond voor de rechtbank in Amsterdam.