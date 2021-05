Grap van Youri (21) liep totaal uit de hand: duizenden studenten stuurden een Tikkie naar Mark Rutte

Stapels aangiften tegen Tata Steel vandaag naar justitie: ‘Het gaat beginnen’

5:00 Met ruim achthonderd aangiften in de hand en nog zo’n tweehonderd die ‘later worden ingediend’, stapt advocaat Bénédicte Ficq vandaag binnen bij het functioneel parket in Amsterdam om aangifte te doen. In haar gezelschap onder anderen golfsurfster Anne Albers. ,,Een strafzaak is een goed middel om Tata onder druk te zetten.”