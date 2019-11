Grapperhaus: 110 miljoen voor strijd tegen georganiseerde criminaliteit

Afzettings­pro­ce­du­re Trump en tóch lerarensta­kin­gen in De Ochtend Show to go

3 november Amerika-deskundige Victor Vlam, is morgen te gast bij De Ochtend Show to Go. Ook orkestlid van De Jostiband José de Vos komt langs. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbosch en is vanaf 07.30 uur live te zien in onze app en op de site.