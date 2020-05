Grapperhaus na incident in IJmuiden: geen wapenstok en pepperspray voor boa’s

Minister Ferd Grapperhaus van Veiligheid en Justitie bevestigt vanavond dat boa’s voorlopig geen wapenstok of pepperspray krijgen. ,,Het is ingewikkelde materie. Aan het bewapenen zitten nogal wat haken en ogen. Het gaat onder meer om opleidingseisen en aansprakelijkheden van gemeentes. De politie heeft het geweldsmonopolie in Nederland. Alleen zij mogen geweld gebruiken.”

De minister wil de handhavers wel beter beschermen. ,,Ik trek mij hun zorg aan. Wij kijken naar een goede noodknop en bodycams. Die camera’s hebben vaak al een afschrikwekkend effect. Het lokale gezag moet er bovendien voor zorgen dat boa’s meteen politiebijstand krijgen als zij bescherming nodig hebben.”

Grapperhaus sprak zijn afschuw uit over het incident op Hemelvaartsdag in IJmuiden. ,,Het is belachelijk en schandalig dat strandbezoekers boa’s hebben aangevallen. Zij hebben geen begrip voor hoe het in de samenleving werkt.”

Arrestatie

De 17-jarige jongen die werd aangehouden op verdenking van mishandeling van handhavers in IJmuiden, is weer op vrije voeten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest onder voorwaarden geschorst. Hij blijft verdachte in deze zaak.

Donderdagmiddag werd een boa (buitengewoon opsporingsambtenaar) met gezichtsletsel naar het ziekenhuis gebracht nadat hij was mishandeld in IJmuiden. Dat gebeurde op ’t Kwelderpad, een paadje dat naar het strand leidt. Andere boa’s werden geslagen en bespuugd. De politie hield ter plekke twee personen aan.

Volgens de politie sprong een van de jongeren vanaf de pier de zee in. Hierop werd hij aangesproken door de boa’s en moest hij zich legitimeren. De jongen wist zich los te rukken en ging er vandoor. Toen de boa’s de achtervolging over het strand inzetten, werden zij belaagd door een groep jongeren. De gewonde handhaver had letsel aan kaak en tanden.

Meisje

Het is niet bekend onder welke voorwaarden de 17-jarige jongen weer is vrijgelaten. Over de inhoud van de voorwaarden die aan zijn vrijlating zijn verbonden, wil een rechtbankwoordvoerster niets kwijt.

Naast de 17-jarige jongen uit IJmuiden werd ook een 17-jarig meisje uit die plaats gearresteerd. Zij werd zaterdag weer door de politie vrijgelaten. Zij is dus niet voorgeleid aan de rechter-commissaris. Ook zij blijft verdachte in het onderzoek, zegt een woordvoerster van het Openbaar Ministerie.

Actievoeren

Het geweldincident betekende de laatste druppel voor de vakbonden van de buitengewoon opsporingsambtenaren. De boa’s krijgen ondanks aandringen nog altijd geen wapenstok en pepperspray om zichzelf te verdedigen. Ze gaan morgen in meer dan twintig steden actievoeren.

In acht van die steden is een korte, zichtbare protestbijeenkomst. Het gaat om Amsterdam, Den Haag, Ede, Rijswijk, Leeuwarden, Den Bosch, Beverwijk en Velsen. In minimaal twaalf andere steden en plaatsen zullen boa’s op hetzelfde tijdstip op een andere wijze hun steun betuigen aan deze actie. Dat gebeurt in ieder geval in Haarlem, Smallingerland, Drachten, Zonder, Hilversum, Dongen, Zoetermeer, Zwijndrecht, Roosendaal, Hulst, Krimpen aan den IJssel, en Kerkrade.

De actie, die om 12.00 uur begint, wordt gehouden naar aanleiding van de mishandeling van boa’s in IJmuiden op Hemelvaartsdag. ,,Wij spreken zichtbaar onze afschuw uit over het geweld tegen boa’s, zoals dat recent in IJmuiden plaatsvond. Dit is een treffend voorbeeld van de omstandigheden waaronder boa’s hun werk moeten doen. Het kan zomaar ineens mis gaan en dan hebben ze geen enkel middel.

Agressie en geweld tegen handhavers moet nou eens afgelopen zijn. Wij moeten handhaven, dat staat notabene op onze rug en we zijn vaak als eerste ter plaatse, dan moeten wij ons minstens kunnen verdedigen. Wij eisen dat wij zo snel mogelijk beschikken over verdedigingsmiddelen”, aldus de BOA Bond.

Vorige week voerden boa’s in Rotterdam daarom al actie waarbij geen bekeuringen werden uitgeschreven. Deze actie krijgt een landelijk vervolg op 1 juni, maar daarover moet nog worden overlegd met de achterban. Ook is nog niet duidelijk in welke gemeenten die actie zal plaatshebben.