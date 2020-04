Grapperhaus: ‘Naziboeken bij Bol.com ongewenst en moreel verwerpelijk’

Het is ‘ongewenst en moreel verwerpelijk’ dat Bol.com jarenlang honderden extreemrechtse en antisemitische boeken te koop heeft aangeboden. Dat laat minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) weten in zijn beantwoording op Kamervragen die de PvdA indiende na berichtgeving van deze site. ,,Het nazi-gedachtegoed staat haaks op het uitgangspunt binnen onze samenleving dat iedere burger zich een volwaardig burger moet weten en voelen.”

Bol.com kwam eind februari onder vuur te liggen nadat deze site ontdekte dat er meerdere werken te koop werden aangeboden van Julius Streicher, een van de meest beruchte nazileiders uit de Tweede Wereldoorlog. Federatief Joods Nederland (FJN) deed aangifte en minister Grapperhaus werd gevraagd om op te treden. Volgens Herman Loonstein, advocaat en bestuurslid bij FJN, is het verspreiden van racistische, antisemitische en Holocaust-ontkennende boeken in Nederland verboden en moet Bol.com derhalve vervolgd worden.

Vervolging

Grapperhaus bevestigt dat FJN aangifte heeft gedaan tegen de webwinkel. Hij is van mening dat Bol.com verantwoordelijk kan worden gehouden voor welke boeken het al dan niet verkoopt. ,,Het vergt immers een besluit om een product voor verkoop aan te bieden of dit juist niet te doen”, stelt de minister. ,,Ik acht de verkoop van boeken met nazigedachtegoed om redenen anders dan educatie of cultureel-historische motieven dan ook zeer ongewenst en moreel verwerpelijk.”

Grapperhaus wil nog niet ingaan op de vraag of er daadwerkelijk sprake is van een strafbaar feit. ,,Of het verkopen van de boeken die nazigedachtegoed uitdragen, daadwerkelijk strafbaar is, dient van geval tot geval te worden beoordeeld”, laat de minister weten. ,,Het is aan het Openbaar Ministerie om te beslissen of er tot vervolging wordt overgegaan.”

Aandringen

Bol.com hield lange tijd vol niet te willen censureren, maar haalde na lang aandringen van verschillende instanties alle boeken met een waarschuwingslabel tijdelijk uit het assortiment. ,,De boeken blijven verwijderd totdat we met de instanties waarmee we nu in gesprek willen, waaronder de overheid, om tafel kunnen om vanuit de juiste expertise boeken te beoordelen”, liet een woordvoerder weten.

Grapperhaus heeft na de ontstane ophef contact gezocht met het Centraal Joods Overleg (CJO), bevestigt hij. ,,CJO heeft aangegeven verbolgen te zijn over het feit dat dit soort antisemitische lectuur te koop wordt aangeboden.” De minister is het daarmee eens en laat nu het onderzoek aan justitie over.