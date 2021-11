Grapperhaus over kritiek privacywaakhond op uitbreiden NCTV: ‘Is al verwerkt in nieuwe wet’

De snoeiharde kritiek van privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens (AP) op een wetswijziging die de terrorismebestrijder NCTV meer bevoegdheden zou geven, is volgens justitieminister Ferd Grapperhaus verwerkt in het nieuwe wetsvoorstel.

De AP publiceerde vrijdag een advies waarin de toezichthouder zijn zorgen uit over het voorstel. Dat gaat volgende week naar de Tweede Kamer en volgens Grapperhaus wordt dan duidelijk ‘dat we de kritische punten in vergaande mate, zo niet helemaal, verwerkt hebben’. Grapperhaus benadrukt dat het advies over een conceptversie gaat. De nieuwe versie kent meer waarborgen.

De demissionaire minister wil dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) meer informatie over burgers kan verzamelen, maar de Autoriteit noemt dat ‘niet goed’ en wil dat het wetsvoorstel grondig wordt aangepast, en anders helemaal niet wordt ingediend. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is het niet duidelijk ‘wat voor informatie de NCTV dan zou mogen verzamelen, analyseren en delen’. Bovendien zijn het de politie en inlichtingendiensten als de AIVD die de taak hebben om mensen te volgen en op te sporen. De NCTV mag dat niet, die organisatie moet ontwikkelingen zien en aansturen hoe de overheid daar het beste mee kan omgaan.

Vrijbrief

Grapperhaus heeft ervoor gekozen een gewijzigd voorstel alsnog in te dienen. Intrekken zat er wat hem betreft niet in, omdat het van belang is ‘dat het op open bronnen gerichte werk door kan gaan’. De minister zegt uitvoerig te hebben gesproken met Wolfsen en heeft hem beloofd het conceptvoorstel aan te passen. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens was er tegelijkertijd ‘begrip voor dat we met dat wetsvoorstel kwamen’, aldus Grapperhaus. De AP zegt desgevraagd de nieuwe versie van de voorgestelde wetswijziging nog niet te hebben ingezien.