Grapperhaus schrikt nog steeds van poldermaffia in Nederland

Ook na vandaag blijft het zonnig en lenteach­tig

9:02 Vroege vogels moesten vanmorgen op sommige plekken in het land autoruiten krabben, maar dat is een van de laatste streken van Koning Winter. Vanmiddag wordt het (vrij) zonnig en lenteachtig. Het mooie voorjaarsweer laat ons tot later volgende week niet meer in de steek.