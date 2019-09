Gratieverzoek schutter ‘t Koetsiertje en nieuwe Porsche in de Ochtend Show to go

Victor Schildkamp volgt al decennia de geruchtmakende schietpartij in café ‘t Koetsiertje in Delft, waar Cevdet Yilmaz in 1983 zes mensen doodschoot. Destijds werd hij veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Deze week beslist minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming of ‘Ted de Turk’ (63) tóch gratie krijgt. Ook praten we met Wim Anker, strafrechtadvocaat, over hoe een levenslange straf juridisch gezien precies werkt.



Porsche gaat de concurrentie aan met Tesla en introduceert het eerste volledig elektrische model. De Taycan gaat wel tot 250 kilometer per uur: kan Tesla de biezen pakken? We leggen het voor aan autojournalist Werner Budding.



Documentairemaker David Stam volgde een groep jongeren, op zoek naar hun rolmodellen. Velen hebben geen rolmodel. Hoe houden zij zich staande, en hoe blijven ze op het goede pad? We krijgen exclusief de eerste beelden te zien, voordat de film in première gaat.