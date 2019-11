Gratis naar de dierentuin of met korting in de achtbaan: Zo maak je het beste van de lerarenstaking

Kinderen van zeker 3375 basisscholen hebben overmorgen geen les, omdat de onderwijsbonden staken ‘voor minder werkdruk, voldoende collega’s en een fatsoenlijk salaris’. Nadat een aangekondigde staking leek te zijn afgewend, blies de Algemene Onderwijsbond (AOb) en CNV Onderwijs het protest gisteren weer nieuw leven in, na hevig protest van leraren.

En dus is de vraag: wat te doen met de kinderen als die ineens woensdag thuiszitten? Hier en daar kan de buitenschoolse opvang bijspringen, maar dat is lang niet altijd het geval.

In sommige plaatsen worden er daarom sport- en speldagen georganiseerd. In Dalfsen hoeven ouders zich tussen 08.30 en 14.30 niet druk te maken over opvang: een buurtcoach begeleidt kinderen in de plaatselijke sporthal met de grote apenkooi, knotshockey spelen of een potje lasergamen. In Sliedrecht kunnen 6- tot 12-jarigen twee uurtjes gratis sporten, in Dordrecht is er een speciale kinderdag. En kinderen in Deventer en omgeving kunnen terecht in ijsbaan en zwembad De Scheg, met korting.

Volledig scherm Zwemplezier in De Brake Nunspeet bij de onderwijsstaking in maart. © Ruben Schipper

Ook een aantal grotere attracties houden er rekening mee. Sommigen gaan ondanks de (gedeeltelijke) wintersluiting weer een dagje open, andere geven (flinke) korting. Zo kunnen kinderen tot 12 jaar gratis naar miniatuurwereld Madurodam in Den Haag – ouders of begeleiders moeten wel een kaartje kopen – en gratis naar Diergaarde Blijdorp in Rotterdam, die als voorwaarde heeft dat minimaal één betalende volwassen begeleider per vijf kinderen meegaat. Ook Wildlands Zoo in Emmen verschaft basisschoolleerlingen gratis toegang.

Attractiepark Toverland bij Sevenum was eigenlijk al deels gesloten, maar gooit – tegen betaling – alle ‘werelden’ woensdag weer open. Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg geeft 25 procent korting en voor een tientje kun je een duik nemen in het zwembad van attractiepark Slagharen of daar de ijzers onderbinden op de schaatsbaan. Wie liever naar een museum gaat kan onder meer gratis terecht in het Wereldmuseum in Rotterdam, Museum Speelklok in Utrecht en Kasteel Muiderberg.

Toch openen lang niet alle attracties hun deuren. Zo blijven veel pretparken in het oosten van Nederland dicht, zoals Avonturenpark Hellendoorn, Walibi Holland, Dolfinarium en de Apenheul. En hoewel het Apeldoornse pretpark Julianatoren eerder aankondigde speciaal nog een dagje open te gaan, werd dat besluit zaterdag teruggedraaid toen duidelijk werd dat het onderwijs extra geld zou krijgen. ,,Wij blijven dicht, anders wordt het wel heel verwarrend’’, laat een woordvoerster weten.