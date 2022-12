Gratis of 300 euro? Kosten voor invalidenkaart lopen flink uiteen: ‘Moet een landelijk tarief komen’

Met video Surprise­stress? Met deze tips ben je binnen no-time klaar

Knoeien met liters behanglijm voor een papier-machécreatie, uren knip- en plakwerk zonder fraai resultaat of klungelen met een bouwwerk dat nog voordat het is uitgepakt uit elkaar valt. En dan staat er nog geen letter op papier voor het bijbehorende sinterklaasgedicht. Surprises maken gaat té vaak gepaard met onnodige stress en frustraties, vindt ‘surpriseprofessor’ Rolf Hut. ,,Met simpele dingen die je in huis hebt, kom je al een heel eind.”

