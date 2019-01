Griep gehad? Grote kans dat je wéér in de lappenmand komt door ‘kettingziekte’

Wie net is hersteld van de griep moet niet raar staan te kijken dat ie over een paar weken weer loopt te sukkelen. De kwalen rijgen zich aaneen: kettingziek heet het fenomeen. Vooral jonge moeders hebben er last van.

Huisartsen kennen het wel. De griep is nog niet weg, of de patiënt zit wéér in de spreekkamer met een fikse keelontsteking, pijnlijke oorontsteking of blaffende hoest. De Belgische vitamineproducent Biover deed er in Vlaanderen een enquête naar kettingziekte: een op de vijf was afgelopen maanden al minstens twee keer ziek, sommigen alweer binnen twee weken.

Huisarts-epidemioloog Gé Donker van het Nivel staat er niet van te kijken. Wie griep heeft heeft een verlaagde weerstand en is dan ook vatbaarder voor andere virussen. ,,Maar als je binnen twee weken weer ziek wordt, dan ben je niet opnieuw ziek maar was je nog niet beter.’’

Nederlandse cijfers over het aantal kettingzieken zijn er niet. Bovendien is het bij een griepvirus niet zo dat iedereen naar de dokter gaat. Uitzieken is voor de meesten het devies want de dokter kan toch niet zoveel doen.

Moeders

Dat vooral jonge moeders de pineut zijn bij kettingziekte is niet zo verwonderlijk. Ze hebben naast hun baan vaak de meeste zorg voor de kinderen. En die korte nachten en overvolle dagen zijn niet bevorderlijk voor de weerstand. ,,En via die kinderen doen ze natuurlijk van alles op. Je ziet het ook bij leidsters van kinderdagverblijven’’, zegt Donker.

De griepepidemie in Nederland verloopt tot nu toe overigens minder hevig dan in de afgelopen drie jaar. In de vierde week van 2019 rapporteerden de huisartsen 68 griepgevallen op 100.000 inwoners. Dat is voor de zevende achtereenvolgende week boven de epidemische grens van 51 per 100.000, maar lager dan vorige week.

,,Het zijn vooral kinderen van 0 tot en met 4 jaar die ziek zijn, en relatief weinig ouderen met griep’’, aldus Donker. Het meestvoorkomende griepvirus is van de H1N1-variant. ,,Dat vroeger de Mexicaanse griep werd genoemd. Ouderen hebben dat al eerder gehad en zijn daarom minder vatbaar. We zien nu ook virus H3N2 en dat kan ervoor zorgen dat ook ouderen meer griep gaan krijgen. Maar dat hoeft niet.’’

Wie griep wil voorkomen is naast de griepprik het meest gebaat bij een gezonde levensstijl - gezonde voeding en voldoende nachtrust - en goede hygiëne. Handen wassen dus. En laat die welkomstzoen de komende weken maar achterwege.