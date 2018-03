Griepgolf blijft maar aanhouden: vooral peuters en ouderen ziek

Dat de griepgolf zo lang aanhoudt, werd overigens al in januari voorspeld. De griepprik die ontwikkeld was om de meest kwetsbare mensen te beschermen, bleek niet berekend op de variant die in Nederland de kop op stak. Dat is niet de enige oorzaak. In Australië was een half jaar terug al sprake van een groot aantal besmettingsgevallen, doorgaans een aardige indicatie van de hevigheid in Nederland.