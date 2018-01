Griepgolf velt basisscholen

De griepgolf is nog niet op zijn hoogtepunt denkt John Verdaasdonk, directeur van scholenkoepel KPO Roosendaal, waar basisschool De Vlindertuin onder valt. ,,De golf komt eraan, we houden ons hart vast. Er zijn al heel wat mensen uitgevallen. Het is voor het eerst in jaren dat we een klas naar huis hebben moeten sturen. Dat komt niet doordat er meer mensen ziek zijn, maar omdat er minder vervangers zijn. En dat gaat alleen maar erger worden.''



Ook bij scholenkoepel SKPOEL in Etten-Leur moest vorige week een klas naar huis worden gestuurd. 'Uitzonderlijk', noemde stichtingsvoorzitter Jac Verschueren die situatie, die volgens hem voornamelijk wordt veroorzaakt door het gebrek aan invallers. De PO-Raad onderschrijft die angst. ,,Basisscholen moeten door de griep alle zeilen bij zetten en zoeken naarstig naar invallers. Maar die zijn vaak al aan het werk. Door deze griepgolf manifesteert het lerarentekort zich sterk'', aldus de woordvoerder.



De meeste schoolbesturen in het primair onderwijs in de regio West-Brabant zijn aangesloten bij de organisatie Leswerk, die vervangende leerkrachten voor de scholen regelt. Volgens hoofdcoördinator Queenie Brouwers is het aantal aanvragen dit jaar voor vervanging wegens de griep niet hoger dan andere jaren. ,,Maar er is een structureel tekort op de arbeidsmarkt. En dat is wel een steeds groter probleem.''