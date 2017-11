Groeiende schadepost leidt niet tot meer vuurwerkvrije zones

Gemeentebesturen zijn terughoudend om vuurwerkverboden af te kondigen. Ze lopen het risico dat vuurwerkhandelaren naar de rechter stappen. Dat gebeurde in 2016 in Hilversum, waar de gemeente pas na een slepende rechtszaak gelijk kreeg.



Ook is de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) niet enthousiast over een vuurwerkverbod. ,,Het is belangrijk dat vuurwerk met oud en nieuw in beginsel mag'', aldus VNG-woordvoerder Edward Ernst. De VNG raadt lokale bestuurders aan om vuurwerkvrije zones 'niet te ruim' te trekken. Dat zou in strijd zijn met de regels.



,,Gemeenten hebben te weinig mogelijkheden'', vindt Arno Bonte van GroenLinks, die al jarenlang strijdt tegen consumentenvuurwerk. ,,De halve stad als vuurwerkvrije zone aanwijzen mag niet. Dan maak je misbruik van het Vuurwerkbesluit. Kleinere zones mogen wel, maar dat kost veel voorbereiding en zeker kleinere gemeenten zitten niet ruim in hun ambtenaren.''