Nederlander (22) vast in Cambodja voor 'onzedelijk dansen'

21:13 De 22-jarige Nederlander Job van der W. is in Cambodja opgepakt voor het verspreiden van foto's van 'pornografisch dansen'. Samen met een groep van tien toeristen wordt hij vastgehouden in een politiecel in Siem Reap, aldus Cambodjaanse en Britse media. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt uit wat er precies aan de hand is.