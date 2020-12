Groep artsen gruwelt van ‘angst zaaien’ over corona: ‘98 procent van de mensen wordt niet ziek’

Ajacied Promes weer op vrije voeten, maar nog altijd verdachte

15 december Ajax-aanvaller Quincy Promes is weer vrijgelaten. Volgens het Amsterdamse Openbaar Ministerie zijn er geen gronden hem in voorlopige hechtenis te houden voor betrokkenheid bij een steekpartij waarvoor hij werd aangehouden. Maar hij blijft wel verdachte. Het onderzoek in de zaak gaat verder.