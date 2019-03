Groep ontkent mishandelen ex-lid No Surrender: ‘Klopt niks van, strijkijzer is stuk’

Dat blijkt in de rechtbank in Groningen, waar vandaag een strafzaak tegen de groep is hervat. De zaak kwam vorig jaar maart stil te liggen doordat de rechter vraagtekens plaatste bij de politieverhoren. Passages in transcripties zouden ontbreken of zijn aangepast en van sommige verhoren was geen verslag. Een aantal politiefunctionarissen is hierover gehoord.



Volgens het slachtoffer is hij mishandeld door de vijf mannen en een vrouw. Zij hadden gedreigd zijn vingers af te knippen en een tatoeage met een strijkijzer weg te branden. De man werd gewond en halfnaakt achtergelaten in de buurt van een bos bij Glimmen. ,,Klopt niks van’’, zei een van de verdachten vandaag. ,,Ik heb wel een strijkijzer, maar die is stuk.’’



De rest sloot zich bij die verklaring aan. Ze zouden niet in de woning zijn geweest. Slachtoffer B., die de strafzaak via een videoverbinding volgt, heeft echter drie namen van verdachten die hem hebben mishandeld genoemd. De daders zouden hem hebben gedrogeerd door iets in zijn drankje te doen. Ook de politie volgt het proces van afstand, weet Dagblad van het Noorden. Voor de behandeling van de zaak zijn vijf dagen uitgetrokken.