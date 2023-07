Groep ‘oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne’ aangehouden voor plannen IS-aanslagen

Een 29-jarige man uit Tadzjikistan en zijn 31-jarige vrouw uit Kirgizië zijn donderdagochtend vroeg aangehouden op verdenking van terrorisme. Het echtpaar kwam na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne naar Nederland en woont met een tijdelijke verblijfsvergunning in Breda. Ze worden ervan verdacht een aanslag te hebben voorbereid, aldus het Openbaar Ministerie. Tegelijk zijn zeven verdachten van dezelfde terreurcel in Duitsland opgepakt.

De recherche kwam de twee, die sinds najaar 2022 met een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland verblijven, op het spoor na een waarschuwing vanuit de geheime dienst AIVD. Na onderzoek verdenkt de politie de man ervan betrokken te zijn bij Islamitische Staat. Hij zou de opdracht hebben gekregen een aanslag te beramen. ,,De plannen waren nog niet concreet, maar het Openbaar Ministerie vond ze serieus genoeg om in te grijpen’’, schrijft justitie in een verklaring. Er stond dus nog niet daadwerkelijk een aanslag gepland, er was geen specifiek doelwit en geen datum.

Duitsland

De man had contact met andere verdachte personen in Duitsland. Bij de oosterburen pakte de politie donderdag in Noordrijn-Westfalen zeven mensen tussen de 20 en 45 jaar op. De verdachten daar komen uit Tadzjikistan, Turkmenistan en Kirgizië, meldt het Duitse Openbaar Ministerie. De aanhoudingen waren in onder meer Düsseldorf, Gladbeck en Gelsenkirchen.

De in Duitsland opgepakte verdachten reisden enkele maanden na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne, in februari 2022, naar Duitsland, aldus de Duitse justitie. Volgens het Duitse Bild zouden de Tadzjieken zich in hebben gemeld als oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne, waarvoor ze vervalste papieren zouden hebben gebruikt.

Het stel dat in Nederland werd aangehouden had hier een tijdelijke verblijfsvergunning. Mogelijk hebben zij zich ook voorgedaan als oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne. Toen de oorlog daar uitbrak, vluchtten ook duizenden mensen met andere nationaliteiten weg uit het land. De Nederlandse immigratiedienst IND stelt ‘niet op individuele zaken in te kunnen gaan’. Van mensen die zich als asielzoeker in Nederland melden, wordt de identiteit gecontroleerd door de Vreemdelingenpolitie. Bij vluchtelingen die uit Oekraïne kwamen, was de rol van de politie minder groot.

Sinds vorig jaar zomer werkten de aangehouden verdachten nauw samen om ‘in de geest van IS’ aanslagen te plegen in Duitsland. De Duitse inlichtingendienst volgen de groep al maanden, zo schrijven Duitse media.

Duitse media melden dat een vrouw van een van de aangehouden Tadzjieken zou een teruggekeerde Syriëganger zou zijn. Het lijkt daarbij niet om de in Nederland aangehouden vrouw te gaan, zij wordt namelijk niet verdacht van lidmaatschap van IS.

Wapens en geld

De terreurcel had contact met een afdeling van IS het buitenland, de zogenoemde Islamitische Staat Khorasan Provincie (ISKP). Die afdeling van IS is actief in Zuid- en Centraal-Azië, voornamelijk in Pakistan en Afghanistan. De Duitse verdachten hadden al potentiële plekken verkend voor een aanslag en waren in het bezit van wapens, stelt de Duitse justitie. Ook zamelden de meesten geld in voor IS. Dat werd meerdere keren overgemaakt naar de organisatie in het buitenland.

De NCTV (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid) schrijft in haar Dreigingsbeeld in mei: ,,In Europa en in Nederland verblijven ISIS-aanhangers die onderdeel uitmaken van transnationale netwerken. Zij hebben de intentie om in Europa aanslagen te plegen. Bovendien is ISIS waarschijnlijk in staat om personen richting Europa te sturen en op afstand aanhangers te ondersteunen bij het voorbereiden van aanslagen.” Ook wijst de dienst expliciet op ISKP. ,,Van die IS-tak gaat een groeiende terroristische dreiging uit richting het Westen en zijn belangen. Aanslagplannen uit februari 2023 tegen onder meer het Nederlandse consulaat in Istanboel, mogelijk als vergelding voor koranvernielingen in Nederland en Zweden, onderstrepen deze dreiging.”

Het echtpaar dat in Nederland werd opgepakt, wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Rotterdam. Ze mogen op dit moment alleen contact hebben met hun advocaat. Of zij zich bij hun plannen ook zouden richten op Duitsland of juist op Nederland, wordt volgens een woordvoerder nog onderzocht.

Eerdere terreurcellen

Bij de meeste aanhoudingen op verdenking van terrorisme in Nederland gaat het om eenlingen: verdachten die vooral online contacten hebben met andere jihadisten. Er zijn in Nederland enkele keren eerder mensen aangehouden die ervan verdacht werden onderdeel uit te maken van een grotere terreurcel. De bekendste zaak is die rond de Arnhem-groep. Een groep mannen afkomstig uit de regio Arnhem werd in 2018 aangehouden na een undercoveractie van de politie. Vier van de mannen hadden vlak voor hun arrestatie wapens in ontvangst genomen in een vakantiehuisje in Brabant. De wapens waren nep, de wapenhandelaars undercover-agenten. De Arnhemmers kregen lange celstraffen.

In 2021 werd en groep mannen uit Eindhoven opgepakt, ook op verdenking van het voorbereiden van een jihadistische aanslag Ze zouden een garagebox als trainingsplek voor een aanslag hebben gebruikt. . Zij werden eerder dit jaar allemaal vrijgesproken.

Oorlogsvluchtelingen

Als de verdachten zich inderdaad hebben voortgedaan als oorlogsvluchtelingen uit Oekraïne lijkt de geschiedenis zich (deels) te herhalen. Ook in de vluchtelingencrisis van 2015, toen tienduizenden Syriërs naar Europa vluchtten, mengden terroristen zich onder de vluchtelingenstroom. Meerdere leden van de terreurgroep die de aanslagen in Parijs, onder meer op de Bataclan, pleegden, deden zich voor als oorlogsvluchteling op hun reis naar Europa.