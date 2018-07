Grond nieuwe marinierskazerne Vlissingen ernstig vervuild; Defensie was op de hoogte

Milieuwetgeving

Uit de rapportages van het ministerie van Defensie en de provincie Zeeland komt een beeld naar voren van een gebied waar jaren lang een oogje toe is geknepen als het gaat om bodem en milieuwetgeving. In de documenten staat dat chemiereuzen, mijnbouwbedrijven en aluminiumproducenten jarenlang op het terrein hun afval hebben gestort.

Bodemonderzoek

Dat er onder meer koper, lood en cyanide in de grond zit, blijkt uit bodemonderzoek dat is gedaan nadat het besluit van het ministerie in 2012 om de mariniers te verhuizen van Doorn naar Vlissingen. Defensie en de provincie Zeeland wisten van de zware vervuiling, maar meldden dat niet aan de Tweede Kamer, de vakbonden en het Korps Mariniers.

Opheldering

De Tweede Kamer wil opheldering van het ministerie van Defensie. ,,Dit zaakje stinkt", twittert John Kerstens van de PvdA. Hij stelt net als de PVV Kamervragen over de zaak. Salima Belhaj (D66) wil dat staatssecretaris Barbara Visser 'zo snel mogelijk duidelijkheid' geeft. ,,Dit klinkt niet goed." Ook CDA'er Hanke Bruins Slot wil 'snel opheldering' en weten hoe groot de vervuiling is.



De mariniers moeten van Doorn naar Vlissingen verhuizen. Daar bestaat binnen het korps veel weerstand tegen. Een deel van de Kamer (GroenLinks, PVV, D66) steunt de mariniers en wil dat het plan van tafel gaat. In de discussie in de Kamer speelde bodemvervuiling de afgelopen jaren geen rol.