Grondpersoneel KLM legt maandagochtend werk neer

Grondpersoneel van KLM legt maandagochtend van 8.00 tot 10.00 uur het werk neer. Dat meldt vakcentrale FNV vandaag. Volgens FNV staakt het personeel die uren omdat ze een beter loon willen, meer medewerkers in vaste dienst en betere roosters. Wat de gevolgen van de staking zullen zijn, is nog niet precies duidelijk.

Cao-onderhandelingen tussen de bond en de luchtvaartmaatschappij zijn vastgelopen. De FNV wil dat de 15.000 medewerkers die onder de cao vallen er per jaar 4 procent op vooruit gaan. KLM biedt een cao voor drie jaar waarin medewerkers in totaal 6 procent meer loon krijgen in drie stappen. Werknemers zijn daar over niet te spreken.

,,Grondpersoneel zorgt ervoor dat vakantiegangers snel en veilig kunnen vliegen. Belangrijk werk, dat een goede cao verdient”, vindt FNV-campagneleider Joost van Doesburg.

Overlast voor reizigers

Wat de gevolgen van de staking zullen zijn, is nog niet precies duidelijk. FNV is zich wel bewust van mogelijke overlast en ‘vervelende situaties’. ,,Het grondpersoneel wil niets liever dan de reizigers een fijne reis bezorgen. Deze staking is dan ook helemaal de verantwoordelijkheid van de KLM-directie die in een tijd dat het goed gaat met de KLM geen fatsoenlijke cao wil afsluiten”, aldus Van Doesburg.