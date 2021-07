Groningen al niet meer groen op Europese kaart en Spanje en Portugal kleuren rood

Grote delen van Nederland staan op oranje, een paar provincies staan op groen. De enige verandering op de nieuwe kaart, die donderdag is gepubliceerd, is dat Groningen van groen naar oranje is gegaan.



De kaart van de Europese gezondheidsdienst European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), de evenknie van het Nederlandse RIVM, is gebaseerd op het aantal positieve tests in de afgelopen veertien dagen. Daardoor wordt het effect van de stijging van het aantal gevallen in Nederland van de laatste week wat afgevlakt. Maar dat zal volgende week dus niet meer het geval zijn. De organisatie kijkt ook naar het percentage positieve tests.

Brandhaarden

De grootste brandhaarden in Nederland zijn Amsterdam, Groningen, Kennemerland en Twente. Ook Rotterdam-Rijnmond, Utrecht en Hollands Midden tellen de laatste dagen veel nieuwe gevallen.

Het aantal coronabesmettingen neemt zorgwekkende vormen aan. Het afgelopen etmaal registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) bijna 5475 nieuwe positieve tests. Dat is het hoogste aantal sinds 14 mei. Dinsdag maakte het RIVM ook al bekend dat meer dan twee keer zoveel mensen afgelopen week positief hebben getest op het coronavirus vergeleken met de week ervoor. In totaal zijn 8541 nieuwe besmettingen geconstateerd, bleek uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Een week eerder noteerde het instituut 4208 gevallen.

Trendbreuk

Dat is een duidelijke trendbreuk met de afgelopen maanden. Sinds de piek van eind april nam het aantal nieuwe gevallen iedere week af. Maar aan die reeks is nu dus een abrupt einde gekomen. Vooral onder jongeren, van wie er nog maar weinig volledig zijn gevaccineerd, neemt het aantal besmettingen hard toe. In de leeftijdsgroep van 18 tot en met 24 jaar is zelfs sprake van een verdriedubbeling. Steeds meer besmettingen vinden plaats op feesten en in de horeca.

Het aantal corona-infecties stijgt in Nederland vooral onder tieners en twintigers. Nieuwe restricties lijken niet nodig als je kijkt naar de ziekenhuisopnames, maar mogelijk wel als Nederland ‘op groen’ moet blijven. Daarvoor telt het aantal besmettingen zwaar mee.

De besmettingsgraad is ondanks de forse stijging overigens wel nog een stuk lager dan tijdens de piek van eind april. Toen testten dagelijks meer dan 9000 mensen positief.

Volledig scherm Op de nieuwe Europese kaart kleurt Groningen niet meer groen en zijn Spanje en Portugal oranje geworden. © ECDC

Zuid-Europa

Op de coronakaart van Europa zijn de grote veranderingen in Zuid-Europa. Portugal was oranje en is nu rood geworden. Ook Spanje is nu bijna helemaal rood, op een paar regio’s na. Catalonië, Valencia, Andalusië, de Canarische eilanden en enkele andere regio’s hadden die waarschuwingskleur al en daar zijn onder meer Mallorca, Ibiza, Baskenland en Murcia bijgekomen.

Frankrijk is helemaal groen, op een paar overzeese gebiedsdelen na. Ook Duitsland, Italië, Oostenrijk, Hongarije en Kroatië zijn groen. Kreta is van groen naar oranje gegaan. Athene en Rhodos hadden die kleur al.

Sinds 1 juli is in Europa het digitale coronapaspoort ingevoerd, waarmee Nederlanders kunnen bewijzen dat ze gevaccineerd zijn, negatief zijn getest of een besmetting met het coronavirus hebben doorgemaakt. Toch betekent dat niet dat Nederlanders met dat certificaat op zak zomaar naar een land kunnen reizen, benadrukt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Landen zelf kunnen namelijk nog inreisbeperkingen en voorwaarden, zoals quarantaine, opleggen aan Nederlanders. In het reisadvies van Buitenlandse Zaken staan die regels per land opgesomd.

Vorige week nog kleurden juist meer delen van Nederland groen op de Europese coronarisicokaart omdat het aantal coronagevallen toen nog daalde. Groningen en Friesland stonden al op het laagste niveau en deze week komen Drenthe, Flevoland en Limburg erbij. De rest van het land blijft voorlopig oranje.

Lees door onder de grafiek

Hoe wordt de toename van het aantal besmettingen veroorzaakt? Meerdere factoren spelen een rol in de nieuwe toename. De meeste coronamaatregelen zijn op 26 juni afgeschaft, waardoor weer meer mensen samenkomen. Verder worden sinds kort honderdduizenden mensen per week getest omdat ze naar een evenement of discotheek willen waar ze geen afstand meer tot anderen hoeven te houden. Ook bij die testen komen weleens besmettingen aan het licht. En dan is er nog de opmars van de zogeheten deltavariant van het virus. Die is 40 tot 60 procent besmettelijker dan de alfavariant, die voorheen bekendstond als de Britse variant. Inmiddels veroorzaakt de deltavariant, die voor het eerst in India opdook, volgens het RIVM de meeste besmettingen in Nederland. Ook werken de coronavaccins er net iets minder goed tegen, zeker als iemand nog maar één dosis heeft gekregen. De verspreiding van de deltavariant werd versneld doordat Nederlandse vakantiegangers ermee besmet raakten in landen als Spanje en Portugal. Dat gebeurt nog steeds volop. Afgelopen week testten 946 mensen kort na een bezoek aan het buitenland positief. Van deze mensen waren er 420 in Spanje geweest, bijna de helft. Een kwart was in Portugal geweest (242 mensen). Buurland Duitsland staat met een veel lager aantal van 51 meldingen op de derde plaats. Ook wordt het advies om je na vakantie te laten testen, amper opgevolgd, bleek onlangs uit gedragsonderzoek van het RIVM. Daaruit werd ook duidelijk dat steeds minder mensen met klachten die kunnen duiden op corona thuisblijven en zich laten testen. Slechts de helft van de ondervraagden doet dat.

