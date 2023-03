Groningen eist 30 miljard en ‘ongelimiteerde middelen’ voor verhelpen mentale schade

met video Erik-Jan kijkt plots tegen een grijze muur van 8 meter aan: ‘Wisten helemaal niet dat die loods zou komen’

Als ze naar buiten kijken, lijkt het soms net of er een zware regenbui op komst is. In werkelijkheid is het een deels grijze muur van ruim acht meter hoog die pal op hun achtertuin is gebouwd. De nieuwe loods neemt niet alleen veel daglicht weg, het verpest ook nog eens hun uitzicht.