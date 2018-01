Groningen getroffen door zwaarste aardbeving sinds 2012

UpdateGroningen is vanmiddag rond 15.00 uur opgeschrikt door de zwaarste aardbeving in de provincie sinds 2012. Het gaat om een zware beving van 3.4 op de schaal van Richter, meldt met KNMI. Het epicentrum lag bij het dorp Zeerijp in de gemeente Loppersum.

Talloze geschrokken mensen spreken op Twitter over trillende bureaustoelen en krakende vloeren. Maar de beving heeft vooralsnog niet tot grote calamiteiten of gewonden geleid, laten politie en brandweer weten. Er zijn ook nog geen meldingen binnengekomen over grote instortingen, beknellingen of botsingen. ,,Maar ook wij zijn nog bezig om te kijken wat de gevolgen zijn geweest", aldus een woordvoerder van de politie.



De telefoon bij het Centrum Veilig Wonen (CVW), dat zich bezighoudt met de schadeafhandeling na aardbevingen, staat inmiddels wel roodgloeiend. Er komen veel meldingen van de beving binnen, maar een woordvoerder kan nog weinig zeggen over de precieze schade. ,,Wel merken we dat de mensen erg zijn geschrokken.'' Het CVW blijft tot 20.00 uur vanavond open. Bewoners kunnen ook op het gemeentehuis van Loppersum terecht om schade te melden. ,,Na acht uur kunnen we een eerste inschatting maken van het aantal meldingen'', aldus de woordvoerder.

Zesde in maand tijd

De beving van vanmiddag is de zesde met Zeerijp als epicentrum in iets meer dan een maand tijd. Op 22 december waren in het dorp nog twee lichte bevingen te voelen met een sterkte van 0.4 en 1.7, meldt het KNMI. De zwaarste aardbeving in Groningen vond plaats op 16 augustus 2012 bij Huizinge. Die had een kracht van 3.6. In 2006 werd in het gebied een aardbeving gemeten van 3.5.



De zwaarste beving ooit gemeten in Nederland was in 1992 in Roermond en had een kracht van 5.8. Aardbevingen zijn meestal voelbaar vanaf 2.5 op de schaal van Richter.

Boze inwoners

De talloze bevingen in Groningen zijn een gevolg van de aardgaswinning in het gebied. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) kreeg in 1963 een concessie om gas uit de bodem te halen. Tot 2015 is in totaal 2115 miljard Nm3 (de inhoudsmaat voor aardgas) aan het Groningenveld onttrokken. Het gas zit op ongeveer drie kilometer onder de grond; de meeste aardbevingen vinden ook op deze diepte plaats.



Rond het gaswingebied in Noordoost-Groningen wonen zo'n 150.000 mensen. Inwoners, wier huizen in sommige gevallen flink beschadigd raakten door de bevingen, protesteerden de afgelopen jaren meermaals tegen de gaswinning. Die werd meerdere keren verlaagd. Nu wordt 21,6 miljard kuub per jaar uit de grond gehaald.