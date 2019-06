Groningen opnieuw opgeschrikt door aardbeving

De bevingen in Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Een staatje van het KNMI laat zien dat zowel het aantal aardschokken als de kracht ervan in het afgelopen decennium aanzienlijk toenamen. De gaskraan wordt daarom geleidelijk dichtgedraaid. Vorig jaar daalde het aantal bevingen.

‘Gaswinning eerder stoppen’

Het aantal schadeclaims in Groningen als gevolg van de bevingen loopt in de duizenden. De zwaarte van de recentste grote beving in Zeerijp had veel invloed op de gaswinning in het gebied. Zo liet de NAM de dag na die beving weten de gaswinning op meerdere plaatsen te stoppen of terug te schroeven. In een later stadium besloot het kabinet uiteindelijk de gaswinning helemaal te gaan afbouwen, naar nul rond 2030.