Groningers woedend, boeren voeren actie: ‘Den Haag geeft geen fuck om ons’

De bewoners van de Groningse dorpen zochten elkaar op na het plotselinge ontwaken door de aardschok. Ze lieten hun emoties daarbij de vrije loop, vertelt woordvoerder van de bewoners Annemarie Heite, die zelf in Bedum woont. ,,Mensen reageren heel heftig. Het lijkt wel of ze een posttraumatische stressstoornis hebben. Ze zijn helemaal van de leg.” Bewoonster Bea Blokhuis verwoordde haar emoties in een tweet. ,,Waarom zit ik te huilen achter mijn computer? Mijn huis staat toch nog? Wat zeur ik nou? Ik ben kapot!", schreef ze. Heite heeft er wel een verklaring voor. ,,Het bouwt zich allemaal op. Mensen zijn machteloos. Het schiet niet op met de schadeafhandeling en met de versterking van de huizen, en dan komt er ineens zo’n klap, die in de top 3 van grootste bevingen komt. Mensen voelen zich zo onzeker. De veiligheid laat zich niet alleen maar uitdrukken in seismische waarden, het gaat hier over mensen. Dat vergeten ze in Den Haag.”

Volgens Heite heeft de rest van Nederland ‘geen idee’ hoe het er in Groningen aan toegaat. ,,Die denken dat de gaskraan al lang dicht is en dat het daarmee klaar is. Ze weten niet dat er nog steeds gas gewonnen is, en ze weten niet dat er nog steeds bevingen kunnen komen. Maar het is niet om door te komen. Dit zou het jaar zijn dat er echt iets ging gebeuren. Er gebeurt niets! Huizinge zou in 2014 een kantelpunt zijn, Zeerijp in 2018 een game changer. Hoe gaan ze de beving van nu noemen?”



De woede richt zich op Den Haag, dat te lang zou treuzelen met het aanpakken van de woningen. ,,Het is wéér vertraagd. Eric Wiebes en zijn rechterhand Anita Wouters wijzen nu weer naar Shell en de NAM, dat er eerst met hen een akkoord bereikt moet worden. Het interesseert ze geen fuck hoe het met de mensen hier gaat. They don't give a shit. Het gaat alleen maar om geld.”