Groningse kater duikt kletsnat op als verstekeling in Zeeland na dagenlange boottocht

Jimmie sprong deze week op een binnenvaartschip dat aangemeerd lag in het Van Starkenborghkanaal in Groningen. De schipper had het ‘nieuwe scheepsmaatje’ wel gezien, maar dacht dat hij na zijn snuffelrondje wel weer terug op de kade gesprongen was. Niet dus, aldus de Dierenambulance Zeeland.

Nadat het schip Groningen al lang en breed had verlaten dook Jimmie ineens op aan dek, kletsnat. De koukleumende kater werd afgedroogd door de schipper en voor de kachel gezet om op te drogen.

Toen het schip, met verstekeling, in de buurt van het sluisplateau in Hansweert in Zeeland was aangemeerd belde de schipper de dierenambulance. Door medewerkers werd Jimmie snel in een kooitje gezet, zodat ie er niet meer vandoor kon.

Bij de dierenarts aangekomen bleek er gelukkig niet veel aan de hand met de kat. Slechts een klein pootwondje en een vreselijk nat pak. Gelukkig was Jimmie gechipt en kon zijn baasje snel worden opgespoord. De Groningse eigenaar heeft Jimmie inmiddels opgehaald bij Dierenasiel de Bevelanden. Dagenlang waren ze op zoek geweest naar Jimmie, niet wetende dat hij honderden kilometers verderop in Zeeland was beland.