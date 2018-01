Groningse Maartje wil heel Nederland aan de fakkelbutton krijgen

Een week geleden liepen 10.000 mensen mee met een fakkeloptocht tegen de gaswinning. ,,Ik was erbij en ik was zo diep onder de indruk, dat ik dacht: wat zouden we nog meer kunnen doen om te zorgen dat de aandacht voor de gaswinning in Groningen en de vervelende gevolgen niet verslapt en duidelijk te maken dat het echt anders moet?", vertelt Ter Veen.



De 40-jarige architecte en ontwerpster tweette dat weekeinde toevallig iets over een button. ,,Ineens dacht ik: dat zou weleens iets kunnen zijn, dan kunnen mensen het voortdurend dragen. Niet dag en nacht natuurlijk, maar als je elkaar dan ziet, dan kun je er niet omheen. Als een soort teken van verbondenheid en solidariteit met Groningen en de aardbevingsgedupeerden."