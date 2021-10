Groningse politiek wil Vindicat duimschroeven aandraaien na nieuwe misstanden

Burgemeester Koen Schuiling van Groningen ontkent in een feitenrelaas over afgelopen vrijdag mediaberichten dat de ME is ingezet. Ook zijn door de studenten geen ruiten ingeslagen met de veiligheidshamers, zoals eerder werd gemeld. Inmiddels heeft een gesprek plaatsgevonden met het het bestuur van Vindicat. Schuiling: ,,Nu wordt bekeken welke stappen gezet kunnen worden om het grensoverschrijdend gedrag in de toekomst aan te pakken, daarbij gaat het om een verdergaande cultuurverandering binnen de vereniging.”



Vindicat laat in een verklaring weten ‘zeer geschrokken en ontdaan’ te zijn door wat zich heeft voorgedaan. Tot nader order zijn alle evenementen opgeschort. ,,Na alle stappen die we in de afgelopen jaren gezamenlijk gezet hebben om de verenigingscultuur te verbeteren, balen we er enorm van dat Vindicat door dit wangedrag nu weer negatief in de belangstelling staat. We zullen in de komende maanden dan ook alles doen wat wij kunnen om te laten zien dat deze gebeurtenissen geen representatief beeld van onze vereniging schetsen.”



Voor zulke excuses kopen de Groningers helemaal niets, oordeelt de plaatselijke SP. ,,Zij zitten al jaren opgescheept met wantoestanden die het imago beschadigen van de stad en van studenten die zich wél gedragen”, aldus fractievoorzitter Jimmy Dijk. Feesten, activiteiten en evenementen van Vindicat moeten daarom niet meer plaatsvinden in de stad. De SP wil verder dat het college van burgemeester en wethouders overlastgevende verenigingspanden sluit en de horecavergunning van deze vereniging intrekt.