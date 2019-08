Groot alarm: giftige wolk komt vrij in Limburgse salpeterzuurfabriek

De brandweer laat via een woordvoerder weten dat stikstofoxiden (NOx) zijn vrijgekomen. Ook is een NL-Alert uitgegaan. Omwonenden zijn gewaarschuwd voor stank en een hinderlijke lucht. De brandweer adviseert ramen en deuren dicht te houden en de mechanische ventilatie uit te zetten.



Chemelot meldde donderdag nog dat een van de salpeterzuurfabrieken van OCI Nitrogen wegens een storing uit bedrijf werd genomen. Er ontstond daarbij een bruine rookpluim. Een dag later was die rookpluim er opnieuw, nu door het weer opstarten van de fabriek. Niet duidelijk is wat de oorzaak is voor de nieuwe stikstofwolk vandaag.