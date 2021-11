Groot deel van thuis mishandelde vrouwen ook slachtoffer van economisch geweld

Van Gelder onderzocht met haar team de ervaringen van ruim 200 vrouwen die aanklopten bij SAFE, een online platform waar vrouwelijke slachtoffers van partnergeweld terecht kunnen voor informatie en hulp. 42,9 procent vinkte aan te maken te hebben met economisch geweld, blijkt uit de resultaten die werden gepubliceerd in het Tijdschrift voor Genderstudies. Dat is waarschijnlijk een onderschatting, zegt Van Gelder tegen dagblad Trouw . ,,Economisch geweld is een relatief nieuwe en onbekende term. Het kan zijn dat vrouwen niet beseffen dat ze slachtoffer zijn.” Economisch geweld kan zich voordoen in diverse vormen, zoals het ondermijnen van een opleiding of het maken van schulden op conto van het slachtoffer. ,,Controle en manipulatie spelen een grote rol.”

Heel subtiel

,,Het kan heel subtiel gaan. Ik heb vrouwen gesproken die het heel normaal vinden dat hun man de financiën doet en zij daar niets mee van doen hebben. Of vrouwen die stoppen met werken om voor het gezin te zorgen. Zolang een vrouw dat echt zelf wil, is ze geen slachtoffer”, aldus Van Gelder. De term geweld dekt niet altijd de lading. ,,Soms beseffen vrouwen pas achteraf dat ze daar geen eigen keuze in hadden.”



Volgens Renée Römkens van de Universiteit van Amsterdam ondermijnt economische geweld de weerbaarheid van vrouwen. ,,Als je uit een problematische relatie wil stappen, dan kost dat geld. Het is een groot probleem als je dan geen toegang hebt tot een bankpas”, zegt de emeritus hoogleraar gendergerelateerd geweld. Economisch geweld staat daarom niet op zichzelf, maar gaat vaak hand in hand met psychische mishandeling.



,,Je wordt klein gehouden als je niet de beschikking hebt over geld of niet mag bepalen waaraan je het uitgeeft. Onderschat het effect daarvan niet.” Römkes pleit voor meer aandacht voor het fenomeen. Ook bij de overheid, die volgens het Verdrag van Istanboel verplicht is economisch geweld met beleid terug te dringen. Internationaal is er al langer aandacht voor het probleem, maar ‘Nederland is een stuk aarzelender’.