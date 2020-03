Groot verdriet in dorp: ouder echtpaar overlijdt binnen 24 uur na elkaar aan coronavirus

Video Oudere vrouw na gefilmde coronaru­zie in Plus: ‘Die man heeft het verdiend‘

7:25 De 67-jarige vrouw uit het Brabantse Rijsbergen die eergisteren een zak potgrond tegen zich aan kreeg gegooid in een filiaal van de Plus, staat zelf achteraf ook te kijken van de schop die ze haar belager gaf. ,,Dat is helemaal mijn aard niet.” De bewakingsbeelden van het incident gaan volop het internet over.