Groot verdriet om Djive (10), die overleed na een ongeluk in Barendrecht

Drama in Barend­recht: 10-jarig kind overleden bij ongeval, bestuurder mogelijk onder invloed

Bij een eenzijdig verkeersongeval is in de nacht van zaterdag op zondag een 10-jarig slachtoffer overleden. Een auto belandde na een verkeersongeval op het Lorentzpad in Barendrecht op zijn kop in het water. Dat heeft de politie zondagmorgen bekendgemaakt.

7 november