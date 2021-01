Groot verdriet om Famke (14) die bij gezinsdrama werd doodgeschoten: ‘Ze heeft heel veel liefde gekend’

24.000 euro voor carbid­schie­ters: 'Onuitstaan­baar dat wordt ingezameld voor de dáders'

5 januari De gedupeerde eigenaren van het Friese hotel dat zwaar beschadigd raakte door een carbidschietincident weten nog altijd niet of de daders de schade gaan vergoeden. Een doneeractie die in allerijl werd opgezet voor de daders leverde al tienduizenden euro's op, maar of daarmee de slachtoffers gecompenseerd worden is onduidelijk. ,,We weten niet of dat geld ook bij ons terechtkomt. Het is onuitstaanbaar.”