Groot verdriet om op Malta omgekomen Robin (24): ‘Zijn overlijden slaat in als een bom’

De 24-jarige Robin viel in de nacht van donderdag op vrijdag van een balkon van zijn appartementencomplex in Gzira, een plaats aan de noordoostelijke kust van Malta. Volgens de politie viel de jongeman van de zevende verdieping naar beneden en kwam hij naast een geparkeerde auto terecht die hij raakte bij zijn val.



De Alkmaarder overleed ter plekke aan zijn verwondingen. Onderzoek moet nog uitwijzen wat er die nacht precies is gebeurd. ,,Wij tasten nog volledig in het duister”, zegt Alex Beek, clubvoorzitter van Alcmaria Victrix.

‘Geen woorden voor’

Volgens Beek is het verdriet bij spelers, trainers en andere betrokkenen van de voetbalclub onmetelijk groot. Robin was van 2012 tot 2014 keeper van het eerste elftal en keepte in de jaren daarop nog enkele seizoenen bij de lagere senioren. De voorzitter spreekt vol lof over hem. ,,Het was echt een hele goede jongen”, vertelt hij tegen deze nieuwssite. ,,Iedereen was altijd zó positief over Robin. Hij lag heel goed in de groep en was altijd vrolijk en optimistisch. Een groot gemis voor iedereen die hem kende. Er zijn geen woorden om dit te bevatten.”

Robin woonde en werkte al een paar maanden op Malta en ging daarmee zijn tweelingzus achterna, die er nu al ruim een jaar verblijft. ,,Die twee hadden echt een heel krachtige band”, weet de clubvoorzitter. ,,Dat zie je vaak met tweelingen. Dat ze zich echt verbonden voelen met elkaar. Na het drama vertelde de zus dat het voor haar voelde alsof haar ziel geamputeerd is. Dat zegt geloof ik wel genoeg.”

Autopsierapport

Het lichaam van de 24-jarige Robin wordt maandag naar Nederland gebracht, laat een van zijn ouders op sociale media weten. ‘Ik kan niet meer denken, huilen of iets voelen. Alleen aan de wind merk ik dat we leven. Wat een onwerkelijkheid. Het is allemaal nog zo niet echt’, schrijft ze onder meer. De familie moet volgens haar nog wachten op de uitslagen van het politierapport en het toxicologisch rapport. ‘Duurt lang al dat papierwerk.‘

Mogelijk kan aan de hand daarvan de precieze oorzaak van de val vastgesteld worden. Volgens omwonenden spraken agenten na de val met een man - mogelijk ook een Nederlander - die het ongeluk vermoedelijk heeft zien gebeuren. Wat hij heeft verklaard aan de politie, is niet duidelijk.

Nederlanders op Malta

Het bericht over het overlijden van Robin zou, volgens de vader van een studiegenoot, massaal rondgaan in een appgroep voor Nederlandse studenten op het eiland. In en rondom de plaats wonen een groot aantal Nederlandse studenten en expats. Zij lopen stage of werken tijdelijk op het eiland en organiseren feestjes en evenementen waarbij zij elkaar actief opzoeken.