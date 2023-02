‘Groot wonder!’ Nederlandse familie had hoop opgegeven, tot 10-jarige Irmak na week uit puin werd gered

Zeldzame meteoor op spectacu­lai­re wijze vastgelegd: ‘Zware dag op werk helemaal waard’

Ze hebben kleine oogjes maandag. Maar dat was het waard. Verschillende liefhebbers van sterrenkunde beleefden een bijzondere nacht. Pas voor de zevende keer ooit werd namelijk zeer nauwkeurig voorspeld waar én wanneer een meteoor te zien zou zijn. Dat was niet ver van Nederland. En dus stonden in Brabant de camera’s klaar.