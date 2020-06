‘Grootste kroegbaas van Nederland’ opgepakt op Malieveld en later naar ziekenhuis gebracht

Hoekstra: keuze voor 5G-net Huawei is geen rem op inlichtin­gen

6:36 De Verenigde Staten blijven via inlichtingendiensten informatie uitwisselen met Nederland als Nederlandse 5G-netwerken apparatuur van het Chinese Huawei bevatten. Dat zegt Pete Hoekstra, de Amerikaanse ambassadeur in Nederland, in een interview met NRC.